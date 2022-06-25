Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı kırmızı büstiyeri ve yeşil gözleriyle ortalığı yıktı! 'Akıllara zararsın'

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı kırmızı büstiyeri ve yeşil gözleriyle ortalığı yıktı! 'Akıllara zararsın'

Balkan Ninnisi'nde Jovanka'sı sosyal medyada gündem oldu. Merih Öztürk'ün canlandırdığı Jovanka'nın cesur pozları takipçilerinin beğenisini kazandı.

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Uğur Uzunok'un yazdığı 'Balkan Ninnisi, başarıyla devam ediyor.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini ekranlara taşıyan dizide Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk gibi isimleri buluşturuyor.

Jovanka karakterini canlandıran Merih Öztürk, adından söz ettiren isimlerden oldu.

Tescilli güzel Merih Öztürk'ü sosyal medyada görenler, cesur ve iddialı pozları karşısında beğenmeden geçemedi.

Merih Öztürk'ün cesur kareleri

Küçük yaşlardan beri setlerde olan Merih Öztürk, reklam filmleriyle sektöre girdi.

2018 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçilen Merih Öztürk, oyunculuk eğitimini tamamladı.

Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandıran Merih Öztürk, şimdilerde Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka rolü ile beğeni topluyor.

Yeşil gözleri ve duru güzelliğiyle kısa sürede dikkat çeken oyuncu, pozlarıyla da gündem oldu.

Kırmızı büstiyeri ile göğüs dekolteli karelere imza atan Öztürk, binlerce beğeni ve yorum aldı.