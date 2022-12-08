Petrol
78.94
2.29%
Euro
19.6162
0.14%
Dolar
18.6439
0.06%
Altın
1.072
0.20%
Borsa
4830
0.05%
Bitcoin
318.834
0.08%
BTXN Coin
5.14
-0.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı!

    Balkan Ninnisi'nde Merih Öztürk'ün canlandırdığı Jovanka'nın sosyal medyadaki kareleri izleyicilerin beğenisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı!

    Küçük yaşlardan beri setlerde olan Merih Öztürk, reklam filmleriyle sektöre girdi.

    2018 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçilen Merih Öztürk, oyunculuk eğitimini tamamladı.

    Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandıran Merih Öztürk, şimdilerde  Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka rolü ile beğeni topluyor.

    Jovanka'dan pozlar

    Tescilli güzel Merih Öztürk'ü sosyal medyada görenler, cesur ve iddialı pozları karşısında beğenmeden geçemiyor.

    Yeşil gözleri ve duru güzelliğiyle Instagram'da fotoğraflar yayınlayan Öztürk, takipçileriyle sürekli iletişim halinde kalıyor.

    Fiziğini gözler önüne seren genç oyuncuya her paylaşımında binlerce beğeni ve yorum geliyor.

    İşte Merih Öztürk'ten seçmeler...

    Balkan Ninnisi nin Jovanka sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı! #1

    Balkan Ninnisi nin Jovanka sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı! #2

    Balkan Ninnisi nin Jovanka sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı! #3

    Balkan Ninnisi nin Jovanka sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı! #4

     

     


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Cezaevindeki annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu yapılacak
    Gündem

    Cezaevindeki annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu yapılacak

    İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi
    Dünya

    İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

    Görüş Bildir