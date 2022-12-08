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- Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı!
Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı yeşil gözleri ve pürüzsüz teniyle ortalığı yaktı!
Balkan Ninnisi'nde Merih Öztürk'ün canlandırdığı Jovanka'nın sosyal medyadaki kareleri izleyicilerin beğenisini aldı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 16:39
Küçük yaşlardan beri setlerde olan Merih Öztürk, reklam filmleriyle sektöre girdi.
2018 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçilen Merih Öztürk, oyunculuk eğitimini tamamladı.
Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandıran Merih Öztürk, şimdilerde Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka rolü ile beğeni topluyor.
Jovanka'dan pozlar
Tescilli güzel Merih Öztürk'ü sosyal medyada görenler, cesur ve iddialı pozları karşısında beğenmeden geçemiyor.
Yeşil gözleri ve duru güzelliğiyle Instagram'da fotoğraflar yayınlayan Öztürk, takipçileriyle sürekli iletişim halinde kalıyor.
Fiziğini gözler önüne seren genç oyuncuya her paylaşımında binlerce beğeni ve yorum geliyor.
İşte Merih Öztürk'ten seçmeler...