Bambaşka Biri’nde sarsıcı detay! Gazeteci Kenan hakkında gerçekler ortaya çıkıyor..."Doğan'ım ben" Fox TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri büyük bir ilgiyle izlenirken, dizinin detayları da dikkat çekiyor. Burak Deniz'in canlandırdığı Gazeteci Kenan karakterine dair ortaya çıkan gerçek, herkesi şoke etti.

ensonhaber.com

FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Bambaşka Biri, ilk bölümüyle nefesleri kesti.

Hande Erçel ve Burak Deniz'i başrolde buluşturan dizinin kadrosunda Gonca Vuslateri, Cem Davran, Uğur Uzunel gibi isimler yer alıyor.

Birinci bölümden reytingleri sallayan dizi, izleyicileri adeta ekrana kilitledi.

Tim&B Productions imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, Ethem Özışık’ın senaryosunu kaleme aldığı Bambaşka Biri dizisinde konu da gittikçe derinleşiyor.

Hande Erçel’in ‘Savcı Leyla’, Burak Deniz’in ‘Gazeteci Kenan’ rolünü üstlendiği dizi, bir kurguyu anlatıyor.

Savcı Leyla ve Gazeteci Kenan

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesişiyor.

Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisi oluyor.

Dizinin son dakikalarına ise Gazeteci Kenan'ın babası Başsavcı Turan'ın sözleri damga vurdu.

Cinayete dair şüpheleri üzerine soluğu doktorda alan Başsavcı, ağzından çıkan cümlelerle izleyicileri şoke etti.

Evlatlık çıktı

Turan Başsavcı'nın psikiyatra "Bir yakınım" diye bahsettiği kişi üzerine oklar Kenan'a çevrildi.

Savcı'nın ifadelerine göre, Kenan'ın "dissosyatif kimlik bozukluğu" olduğu ve küçükken psikoterapi gördüğü öğrenildi.

Savcı Turan, Kenan'ın travmaları olduğunu ve evlatlık alındığını itiraf etti.

Kenan'ın ise cinayeti işlerken "Doğan'ım ben" diye sayıkladığı görüldü.