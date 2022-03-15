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    • Bamsı Beyrek'in gelinine bakın hele...Kuruluş'un Burçin Hatun'u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı!

    Bamsı Beyrek'in gelinine bakın hele...Kuruluş'un Burçin Hatun'u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı!

    Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, sinema filmi için kamera karşısına geçti ve tesettür taktı. Karalar'ın tesettürlü hali sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:47
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    Bamsı Beyrek'in gelinine bakın hele...Kuruluş'un Burçin Hatun'u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak karşımıza çıktı.

    Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in bir araya geldiği dizi, ATV ekranlarında her Çarşamba günü seyirciyle buluşuyor.

    Aksiyon ve tarih dolu sahneleriyle dikkatli üzerine çeken dizide yer alan Aslıhan Karalar, Burçin Hatun karakterine hayat verdi.

    Dizinin ilk sezonlarında yer alan ve Bamsı Beyrek'in gelinini canlandıran Karalar, kısa bir süre sonra projeden ayrıldı.

    İlk başlarda Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit'in partneri olacağı konuşulan oyuncu, Kuruluş Osman'dan sonra ekranlarda yer almadı.

    27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen genç isim, 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

    Bu sayede adını duyurmayı başaran Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti.

    Londra King's College'da işletme okuyan yetenekli isim, ilk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşadı.

    KURULUŞ OSMAN'DA TANINDI

    Ardından Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aslıhan Karalar, ilk sinema filmini çekti ve seyircisinin beğenisine sundu.

    İsmail Filiz, Esra Biliç ve Baki İlhan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Karalar, sinema filmi için imaj değiştirdi.

    Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde tesettürlü olması dikkati çekerken, hayranlarından ise bolca yorum geldi.

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #1

    TESETTÜRLÜ FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

    Aslıhan Karalar'ın Instagram'dan paylaştığı tesettürlü kareler, "Çok güzelsin" , "Sana her şey yakışır" tarzında binlerce yorum ve beğeni aldı.

    İlk sinema deneyimini yaşadığı için mutlu olan Aslıhan Karalar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına ne kadar heyecanlı olduğundan bahsetti.

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #2

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #3

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #4

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #5

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #6

    Bamsı Beyrek in gelinine bakın hele...Kuruluş un Burçin Hatun u tesettür takınca sosyal medya yıkıldı! #7


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