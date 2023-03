Kuruluş Osman'ın Burçin'i cesur pozlarıyla ortalığı yıktı: "İçimiz açıldı" Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Yeni projesi için silah eğitimi aldığını söyleyen Karalar, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla yorum yağmuruna tutuldu.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günleri ekrana geliyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin başrolünde ise Burak Özçivit yer alıyor. Özçivit, Osman Bey'i canlandırıyor.

Reyting rekorları kıran ve ünü Türkiye sınırlarını aşan dizide Aslıhan Karalar, kısa bir süre yer aldı.

27 Nisan 1999 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel isim, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun oldu.

Hayatını bir süre Londra'da sürdüren ve yine orada Kings College'de İşletme okuyan Karalar, 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

Aslıhan Kararlar birincilik elde ettikten sonra oyunculuk alanında şansını denemek için adımlar atmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'da ise Burçin karakterine hayat verdi.

Kuruluş'un Burçin'i sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat veren güzel isim, dizide kısa bir süre yer aldı. Aslıhan Karalar, bu kısa süre içerisinde herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

Karalar diziden ayrıldıktan sonra ekranlara bir süre ara verdi. Ancak sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdü.

Güzel ismin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara ise yorum ve beğeni yağdı.

Silah eğitimi almaya başladı

2017 Best Model Of Türkiye ve Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar bir AVM’de görüntülendi. Silah eğitimi almaya başladığını duyurdu.

Bu hafta yeni bir sinema filmine başlayacağının müjdesini veren oyuncu, “Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon projesi...

Set öncesinde yoğun bir tempoda dövüş ve silah eğitimleri almaya başladım. Projenin en kısa zamanda vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Aslıhan Karalar, geçen günlerde aklının ve kalbinin depremin vurduğu 11 kentimizde olduğunu söylemişti.

"İyi olabilmek için kendimi zorluyorum ama geçmiyor. Biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz, bir olup birlik olup bu zor günleri geride bırakacağız inşallah" diye konuştu.