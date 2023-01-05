Haberler

Medya Haberleri

Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

Duygu Özaslan'ın son instagram pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o pozlar..