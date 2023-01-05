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- Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'
Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'
Duygu Özaslan'ın son instagram pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o pozlar..
- 05.01.2023 - 16:52
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz yıl basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen Duygu Özaslan sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Gerek özel hayatı gerekse cesur paylaşımları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Duygu Özaslan'ın instagramda 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünlü fenomenin sosyal medyada paylaştığı son pozlar dikkat çekti. İşte beğeni toplayan o paylaşımları..