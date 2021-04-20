Her salı akşamı FOX TV ekranlarında yayımlanan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanında, Feyyaz Duman'ın canlandırdığı Nazım karakterinin vurulma anı kameralara yansıdı. Peki, Baraj Nazım ölecek mi?

Her salı akşamı FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Baraj dizisinin 36.yeni bölümünde, neler olacağı merak ediliyor.

Finale doğru yaklaşan Baraj'da, Nazım ve Nehir karakterlerinin birbirlerinden kopamayacaklarını gösteren bir bölüm geliyor.

İzleyiciler, iki karakterin mutluluğa doğru adım atmalarını beklerken, bu akşam yayımlanacak yeni bölüm fragmanında Demir tarafından kaçırılan Nehir’i kurtarmak için canını tehlikeye atan Nazım'ın vurulduğu görülüyor.

Peki, Baraj Nazım ölecek mi? Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı? İşte, ayrıntılar...

BARAJ NAZIM ÖLECEK Mİ, FEYYAZ DUMAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

İzleyiciler, Nazım ve Nehir'in kavuşup kavuşmayacağını merak ederken, Nazım'ın diziden ayrılacağı iddiası gündeme geldi.

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde, Demir nehir'i kaçırır. Demir'in Nehir'e bir şey yapmasından korkan ailesi, Nazım'a her şeyi anlatır. Nazım Nehir'in nerede olduğu bilmektedir ve Demir'in kendisinden fidye istediğini dile getirir. Nazım Nehir'i bulur ancak kaçarken Demir, Nazım'ı vurur. Böylece Nazım'ın diziye ölerek veda edeceği iddia edildi.

Dizinin ilk bölümünden beri var olan Feyyaz Duman'ın diziden ayrılacağı yönündeki iddialar, bu akşam yayımlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baraj dizisinin 36.yeni bölümünde yaşanacaklar şu şekilde:

Nehir, Nazım’la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir’i bulmak için birlik olmak zorundadır. Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir’i kurtarabilecekler midir?

Zahra ve İbrahim ise Halit’ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verir.