Barbaros dizisi ilk fragman: Akdeniz'in Türk gölü olma hikayesi

TRT 1, yeni tarihi dizisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı "Barbaros" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Barbaros dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Barbaros dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla TRT1'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması beklenen dizi, ilk fragmanı ile de merak uyandırdı.

Milyonların beklediği dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılmaya başlandı. Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizi konusu nedir? İşte ilk fragman ve merak edilenler..

Barbaros dizisi ilk fragman VİDEO

BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.

BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.