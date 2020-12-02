Barbaros Şansal’a Erzincan’a hakaret cezası

Modacı Barbaros Şansal'a, sosyal medya hesabından paylaştığı “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle, Erzincan’a hakaretten ceza verildi.

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım.” diye yazdı.

Başta Erzincanlılar olmak üzere hakaret içeren bu sözler, büyük tepki gördü.

Bunun üzerine de Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve Başkan Yardımcısı Av. Batuhan Altındiş, Şansal’a dava açtı.

O dava sonuçlandı ve modacı hakaretten dolayı ceza aldı.

DAVA SONUCU

Konuyla ilgili Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından yayınlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

“Modacı Barbaros Şansal, 30 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabından 'Erzincan leş ve keş yuvası dedilerdi inanmamıştım.' diyerek tüm Erzincanlılara ve Erzincan da yaşayan insanlara hakarette bulunmuştu. Bu paylaşımı değerlendiren Erzincan Dernekleri Federasyonu yönetimi; şüphelinin bu ifadelerinin bütün Erzincanlıları hedef aldığını ve Erzincan’ı aşağıladığını, bu ifadenin düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vererek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 ay süren yargılamada 01 Aralık 2020 tarihinde yapılan duruşmada dava karara bağlanarak; sanığın sübut bulan ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 216/2 maddesi gereğince suçun isleniş şekli, sanığın şahsi ve sosyal durumu, sanığın kastı göz önünde bulundurularak takdiren sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa atılı suçun basit yargılama usulüne tabi suçlardan olduğu, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Haziran 2020 tarih, 2020/16 esas ve 2020/33 karar sayılı CMK'nın geçici 5/d maddesinin kısmen iptaline ilişkin kararıyla oluşan duruma göre sanığın cezasında CMK 251/3 maddesi uyarınca yüzde 1/4 oranında indirim yapılmak sureti ile sanığın 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir.”

“ERZİNCAN’IN BÖYLE TANINMASINA İZİN VEREMEZDİK”

Kararın açıklanmasının ardından bir açıklama da Federasyon Başkanı Selahattin Ayvaz’dan geldi.

Ayvaz, “Erzincan ve Erzincanlıyla genelleme yapılarak ilgili bu tip yakıştırmalar affedilemeyecek ifadelerdir. Erzincan suç oranlaması bakımından Türkiye’nin en az suç işlenen şehridir. Erzincanlı ülkemizin tüm yörelerinde güvenilen, komşuluğundan memnuniyet duyulan insanlardır. Barbaros Şansal’ın etki alanı, sosyal kişiliği dikkate alındığında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, şüphelinin fiili ile halkın bir kesimini aşağılamak suçunu işlediği açıktır. Şansal’ın sosyal medya hesabı yaklaşık 500 bin kişi tarafından takip edilmektedir. Bu insanların Erzincan ve Erzincanlıyı böyle tanımasına izin veremezdik. Vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak için gösterdiğimiz çabaya herkesin özen göstermesini ve sorumluluk taşımasını bekliyoruz.” dedi.