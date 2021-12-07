Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm 2. fragmanı: EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu göründü!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. EDHO'da Behzat Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, yeni bölümde 'Piri Reis' rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, sezonun en iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 9 ralık Perşembe günü 12 bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın merakla beklenen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde, ani bir kararla final yaparak ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, Piri Reis rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan fragmanda Piri Reis kendini, İshak Reis'e, ''Adım Muhittin'dir ama herkes beni Piri Reis olarak tanır.'' sözleriyle tanıttı.

Savaş sahnelerinin nefes kestiği fragmanda, Oruç Reis'in, ''O altınları bir daha size bırakmam. Baba Oruç, başladığı işi yarım bırakmaz.'' sözleri heyecanı katbekat artırdı. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm 2. fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12. Bölüm 2. Fragman VİDEO