Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm 2. fragmanı: Oruç bensiz hayal kurmaz!

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yeni fragman geldi. Yayınlanan fragmandaki sahneler ise izleyicileri heyecanlandırdı.

TRT ekranlarının en iddialı dizilerinden olan ve Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başladı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi, ilk bölümü ile dikkati çekti.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatına ışık tutan dizi, ilk bölümde seyirciden tam not aldı.

Sahneleri ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca otururken, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan birlikte kaleme alıyor.

Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan diziden, 2. bölüme özel 2. fragman geldi.

Yayınlanan son fragmanda savaş sahneleri nefes keserken, Isabel ve Despina'nın sahnesi dikkati çekti.

İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm 2. fragmanı...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm 2. fragmanı izle VİDEO

BARBAROSLAR OYUNCULARI

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.

Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi. Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.