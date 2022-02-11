Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 20. bölüm fragmanı: Hızır ağır yaralandı, ölümün eşiğinde!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Reis'in hançerlendiği görülen fragmana, ''Her şeye hazırlıklu olun!'' sözleri damga vurdu.

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, sezonun en iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 10 Şubat Perşembe akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümünün hemen ardından merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Hızır Reis'in hançerlendiği görüldü. Doktorların, ''Çok zor görünüyor durumu. Her şeye hazırlıklı olun.'' sözleri, fragmana damga vurdu.

Oruç Reis'in, gözyaşları içinde söylediği ''Ben Hızır'ımın kara haberine hazır olamam.'' sözleri ise yürek burktu.

Fragmanın son sahnesinde doktor, Hızır'ın nabzının düştüğünü ve onu kaybetmek üzere olduklarını belirtti. Peki Hızır Reis ölecek mi? İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm fragmanı...

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 20. Bölüm Fragman VİDEO

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye’ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam’a ihanet eden Karabay’ı asmıştı.

İlyas ve leventler ise Pietro’ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma’yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay’ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay’ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin’in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin’i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır’ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır? Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis’i engellemek için neler yapacaktır?