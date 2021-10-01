Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm fragmanı: İstediğimi alana kadar ölmeye niyetim yok!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''İstediğimi alana kadar ölmeye niyetim yok'' sözleri damga vurdu. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm fragmanı...

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, dün akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, son bölümüyle de nefes kesti.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, Oruç Reis'in ''İstediğimi söke söke alana kadar ölmeye niyetim yok!'' sözleri damga vurdu. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. Bölüm Fragmanı İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.

Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır. Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler.

Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi? Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi?