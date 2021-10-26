Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı: Hızır Reis bıçaklanıyor!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yayınlanan yeni fragmanı nefes kesen sahneler sunarken, Hızır Reis'in bıçaklandığı görüldü. Hızır Reis'in ölüp ölmediği belli olmazken, o anlar heyecanlandırdı.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 7. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Yayınlanan yeni fragmanda; Oruç Reis'in, "Baba Oruç'a tuzak kurarken, 40 defa düşüneceksiniz.Yoksa o tuzakları öyle bir başınıza yıkarım ki altından sağ çıkamazsınız." dedi.

Bu sözlerin ardından Oruç Reis masaya yumruğunu vururken, savaş sahneleriyse nefes kesti.

Her anıyla seyircisini heyecanlandıran fragmanda, Hızır Reis'in bıçaklandığı görüldü. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşen çekimlerde izleyicide gerçekçi duygular uyandırmak hedef alınmıştır.

Antalya'nın farklı noktalarında yapılan çekimler Muğla'nın Marmaris ilçesinde de gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da yapılan çekimler ise Beykoz'da yer alan plato da gerçekleştirilmektedir.