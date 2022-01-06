Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu? Gözler yayın akışında...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu? Gözler yayın akışında...

16. bölümü yayınlanması bekleyen TRT'nin sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, yayın akışında yer almadı. Peki Barbaroslar bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüme dair detaylar...

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Midilli'den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 6 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelmedi.

İzleyiciler ise "Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Barbaroslar neden yayınlanmadı? İşte yeni bölüm tarihi...

BARBAROSLAR BU AKŞAM YOK MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Onun yerine TRT 1 ekranlarında Mahrem belgeseli yer alacak.

BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM TARİHİ

16. bölümü beklenen dizinin önümüzdeki hafta 13 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.