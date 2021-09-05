Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı fragmanı nefes kesti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor?

TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu.Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutuyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe 20.00'de TRT 1'de İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan ve büyük bir heyecanla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis'i canlandıracağı, Ulaş Tuna Astepe'nin ise Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat vereceği dizinin bölüm fragmanında, aksiyon ve heyecanın bol olduğu sahneler dikkat çekiyor.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İsmail Filiz, Pelin Akil, Yiğit Özşener, Batuhan Bayar, Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer'in yer alıyor.