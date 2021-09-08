Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı iddialı bir ismi kadrosuna kattı! İsimsizler'in Yüzbaşı Olcay'ı geliyor

TRT 1'in yeni dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na, son olarak İsimsizler dizisinde Yüzbaşı Olcay' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sedat Mert katıldı.

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği ve senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı dizi, Midilli'den çıkan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlı dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olma öykülerini destansı bir dille anlatıyor.

16 Eylül akşamı izleyicisiyle buluşacak olan dizinin ekibine bomba bir isim daha katıldı.

SEDAT MERT BARBAROSLAR'DA

''İsimsizler'' dizisinde canlandırdığı Yüzbaşı Olcay karakteriyle hafızalara kazınan Sedat Mert, şimdiden büyük ses getiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna ''Misket'' karakteriyle dahil oldu.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.