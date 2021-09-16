Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ve çekim yerleri

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ve çekim yerleri

TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı dizi, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor.

Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU

Her hafta perşembe akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor.

Merakla beklenen dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği ve Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis'e, Ulaş Tuna Astepe'nin Hızır Reis'e, Yiğit Özşener'in Pietro'ya hayat verdiği dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Barbaroslar'ın oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İsmail Filiz, Pelin Akil Altan, Batuhan Bayar, Devrim Evin, Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer, Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.