Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok, bitti mi? 13 Ocak Perşembe yayın akışı

16. bölümü yayınlanması bekleyen TRT'nin sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, ekranlara gelmedi. Peki Barbaroslar bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

Yılbaşı arası veren diziler setlere döndü ancak yeni bölümler hala ekranlara gelmedi.

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almamıştı. Bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyiciler, yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 13 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelmedi.

İzleyiciler ise "Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Barbaroslar neden yayınlanmadı? İşte yeni bölüm tarihi...

BARBAROSLAR BU AKŞAM YOK MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 3 haftadır yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Artan Covid-19 vakalarının da, çekimlerde aksamaya yol açtığı konuşuluyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM TARİHİ

Dizinin yeni bölümü ise 20 Ocak Perşembe akşamı, izleyiciyle buluşacak.

13 OCAK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)

23:25 Teşkilat (Altyazılı)

02:15 Gizemli Tarih 'Derinkuyu'

02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)