Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı reyting savaşına yenik mi düştü? Peş peşe ayrılıklar

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi reyting sıralamasında istediği başarıyı yakalayamayınca, ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bazı oyuncuların yol ayrımında olduğu iddia edildi.

TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe paylaşıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, istediği reyting başarısını yakalayamadı.

Perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız dizisini geçemeyen Barbaroslar, yeni hamleler yapmaya başladı.

1 yıldır üzerinde çalışılan projenin umduğu başarıyı bulamamış olması dizi ekibini şaşırtırken, reyting için bazı ayrılıkların yaşanacağı gündeme geldi.

Diziden gelen ilk hamle senarist değişikliğiydi ancak bu değişiklik istenilen başarıyı getirmedi.

Ardından yönetmen ve görüntü yönetmeni konusunda değişiklik yapıldı ama pek fayda etmedi.

Bunun üzerine dizinin oyuncu ekibinde değişiklik olaağı ve iki önemli ismim diziden ayrılacağı iddia edildi.

BARBAROSLAR'DA AYRILIK RÜZGARI

Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı'nda hikayenin gidişatının değiştirilmesi kararı verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hikayenin yeni döneminde Melis Babadağ ile Gülcan Arslan’ın diziden ayrılacakları ortaya çıktı.

Hikayedeki değişiklik nedeniyle iki kadın oyuncudan vazgeçildiği ortaya çıktı.

Melis Babadağ’ı dizide Zeynep karakterinde izliyoruz. Gülcan Arslan dizide Despina isimli karaktere hayat veriyor.