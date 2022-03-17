Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yayın akışından kaldırıldı! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan seyircileri üzecek bir haber geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi, bu hafta yayınlanmayacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her geçen bölüm reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

17 Mart Perşembe akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen diziden izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

YAYIN AKIŞINDA YER ALMADI

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin bu akşam 24. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak alınan karara göre ilgiyle takip edilen dizi, bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 24. yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Bu durumun nedeni, bu gecenin Berat Kandili olması. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Berat Kandili canlı yayın sebebiyle bu hafta ekranlarda yer almayacak.