Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! İki oyuncu daha veda ediyor

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! İki oyuncu daha veda ediyor

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 31. bölüm 2. fragmanında; Oruç Reis'in, İlyas'a sarılıp ağlaması dikkati çekti. Böylece İlyas karakterine hayat veren Caner Topçu da diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, İsmail Filiz gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü merakla beklenen dizinin 30. bölümünde, Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil ile Meryem karakterini canlandıran Cemre Gümeli, ölerek diziye veda etti.

Dizinin 19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı, son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen dizinin izleyicilerini üzdü.

İki oyuncu daha veda ediyor

Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Oruç Reis, Hızır Reis'e, ''Benimle İlyas'ın intikamı gayrı sendedir. Hakkını helal et Hızır.'' diyerek gözlerini yumdu.

Piri Reis'in, ''Ağamdan Barbaros namını miras aldın. Yavuz Sultan Selim Han, sana Hayrettin namını verdi. Namınla büyüyesin. Gayrı devran senindir Barbaros Hayrettin.'' sözleri dikkati çekti.

Fragmana göre; yeni bölümde Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile birlikte İlyas karakterini canlandıran Caner Topçu ile Esma rolünü oynayan Şeyma Peçe diziye veda edecek.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 31. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30 bölüm özeti

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem’i kurtarmak için gizlice Cicel’e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego’nun baskınıyla yakalanmışlardı.

Don Diego’nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi’nin Don Diego’ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel’e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.

Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem’i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem’i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır’ın Don Diego’ya ödeteceği bedel ne olacaktır?