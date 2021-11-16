Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda değişim rüzgarları esiyor! Tam 9 yeni oyuncu birden geldi

TRT1’in iddialı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 oyuncunun ayrıldığı dizinin oyuncu kadrosu yenilendi ve tam 9 isim birden geldi.

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, reytinglerde beklenilenin altında kalınca birtakım kararlar alınmıştı.

Dev prodüksiyonlu dizinin hikâyesinde değişikliğine gidilmiş, yönetmen ve senaryo ekibi el değiştirmiş, Gülcan Arslan ile Melis Babadağ'ın da aralarında olduğu oyuncular ekipten ayrılmıştı.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Yeni bölümlerini Berat Özdoğan'ın yönettiği, Serdar Özönalan ve Hasan Erimez’in ise kaleme aldığı dizide değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

Melis Babadağ ve Gülcan Arslan ikilisinin ayrılmasının ardından dizinin kadrosuna Meryem rolüyle Cemre Gümeli dahil oldu.

Gümeli hikayede Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Hızır karakteri ile bağlantılı bir rolde yer alacak. Meryem ile Hızır'ın aşka yürüyüşleri de hikayeyi renklendirecek.

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ

Öte yandan diziye katılan diğer yeni karakterler de merak konusu olmuştu. Yeni bölümü merakla beklenen Barbaroslar dizisine Cemre Gümeli dışında 8 yeni isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizinin oyuncu kadrosu tabiri caizse baştan aşağı yenilendi.

Barbaros Akdenizin Kılıcı'nda Aytek Şayan ''Kılıçoğlu Şahbaz'', Okan Şenozan ''Karabay'', Gonca Cilasun ''Hüma'', Özge Özkaplan ''Şahsanem'', Burcu Gül Kazbek ''Firuze'', Kaan Turgut ''Gregor'', Serkan Ergün ''Burak Reis'', Dilistan Balcı ''Ayşe'' rolleriyle seyirci karşısına çıkacak.