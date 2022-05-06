Petrol
111.56
0.60%
Euro
15.65
-0.37%
Dolar
14.90
0.25%
Altın
897.80
0.12%
Borsa
2456
-0.42%
Bitcoin
548.274
-7.21%
BTXN Coin
16.41
1.79%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda deprem etkisi yaratan ayrılık! İki oyuncu birden veda ediyor

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 30. bölüm fragmanında; İsabel ve Meryem vuruldu. Bu sahne, Pelin Akil ve Cemre Gümeli'nin bir süredir diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda deprem etkisi yaratan ayrılık! İki oyuncu birden veda ediyor

    Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, Cemre Gümeli, İsmail Filiz ve Pelin Akil'in yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

    İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

    Her bölümü merakla beklenen dizinin 12 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragman; son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen dizinin izleyicilerini üzdü.

    İki ayrılık birden yaşanacak

    Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Fragmanda; İsabel ve Meryem karakterlerinin vurulduğu görüldü. Oruç Reis ve Hızır Reis ise sevdiklerinin başında gözyaşı döktü.

    Bu sahne, İsabel karakterine hayat veren Pelin Akil ile Meryem karakterini canlandıran Cemre Gümeli'nin bir süredir diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları doğruladı.

    Buna göre; dizinin 12 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölümünde iki ayrılık birden yaşanacak.

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 30. Bölüm Fragmanı İzle


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu
    3. Sayfa

    Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Şanlıurfa'da çocuğun ölümden döndüğü anlar
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da çocuğun ölümden döndüğü anlar

    Görüş Bildir