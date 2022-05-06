Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda deprem etkisi yaratan ayrılık! İki oyuncu birden veda ediyor

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 30. bölüm fragmanında; İsabel ve Meryem vuruldu. Bu sahne, Pelin Akil ve Cemre Gümeli'nin bir süredir diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları doğruladı.

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, Cemre Gümeli, İsmail Filiz ve Pelin Akil'in yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü merakla beklenen dizinin 12 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

Söz konusu fragman; son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen dizinin izleyicilerini üzdü.

İki ayrılık birden yaşanacak

Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; İsabel ve Meryem karakterlerinin vurulduğu görüldü. Oruç Reis ve Hızır Reis ise sevdiklerinin başında gözyaşı döktü.

Bu sahne, İsabel karakterine hayat veren Pelin Akil ile Meryem karakterini canlandıran Cemre Gümeli'nin bir süredir diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları doğruladı.

Buna göre; dizinin 12 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölümünde iki ayrılık birden yaşanacak.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 30. Bölüm Fragmanı İzle