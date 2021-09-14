Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan yeni fragman! Sahneler nefes kesti

TRT 1'in yeni dönem dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahneler nefes keserken, Perşembe günü ekranda olması bekleniyor. İşte fragman...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Perşembe günü TRT ekranlarında olacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, son sahneleri ile heyecanlandırdı.

Yayınlanan fragmana Engin Altan'ın sözleri damga vururken, dizi Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çeken diziden bugün bir tanıtım daha gelirken, fragmanı izleyenler ise dizinin yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni fragmanı..

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan yeni fragman VİDEO

BARBAROSLAR OYUNCULARI

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor. Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi.

Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.