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    • Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! 'Sen neymişsin ya'

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! 'Sen neymişsin ya'

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde hayat verdiği Despina karakteriyle adından söz ettiren Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak yatak pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:47
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! 'Sen neymişsin ya'

    1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

    Oyunculuğa 2007 yılında yayınlanan ''Sardunya Sokak'' adlı diziyla adım atan Gülcan Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

    Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandıran Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat verdi.

    Arslan, son olarak başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizide hayat verdiği Despina karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Arslan, başarılı performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan güzel oyuncu, geçtiğimiz ay hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Gülcan Arslan, cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

    Instagram'da 194 bin takipçisi bulunan Arslan, son olarak yatakta yarı çıplak verdiği pozunu paylaştı.

    Bazı takipçileri, Arslan'ın iddialı paylaşımını beğenirken bazıları eleştiri yağmuruna tutttu.

    Güzel oyuncunu paylaşımına, ''Yandı hep buralar'', ''Bu ne Allah aşkına'' ve ''Buna ne gerek vardı şimdi?'' gibi yorumlar yapıldı.

    Gülcan Arslan, yakın zamanda Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! Sen neymişsin ya #1

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! Sen neymişsin ya #2

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı Gülcan Arslan yatakta yarı çıplak poz verdi! Sen neymişsin ya #3


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