Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde hayat verdiği Despina karakteriyle hafızalara kazınan Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni topladı.

1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Gülcan Arslan, oyunculuğa 2007 yılında yayınlanan ''Sardunya Sokak'' adlı diziyle başladı.

Ardıdnan Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat verdi.

Arslan, son olarak başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide hayat verdiği Despina karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Arslan, başarılı performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncu, geçtiğimiz ay hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Gülcan Arslan, son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SÜTYENSİZ POZLARI NEFES KESTİ

Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Gülcan Arslan, son olarak içine hiçbir şey giymediği siyah ceketiyle çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozlarına ''Harika görünüyorsun'', ''Zaten güzelsin, buna ihtiyacın var mı?'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

Gülcan Arslan, bazı takipçileri tarafından ABD'li oyuncu Uma Thurman'a benzetildi.

Gülcan Arslan, Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.