Petrol
113.46
2.09%
Euro
16.39
0.81%
Dolar
14.81
1.12%
Altın
951.30
1.35%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
584.444
-5.58%
BTXN Coin
38.70
1.62%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C
    • Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor...

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor...

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde hayat verdiği Despina karakteriyle hafızalara kazınan Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor...

    1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Gülcan Arslan, oyunculuğa 2007 yılında yayınlanan ''Sardunya Sokak'' adlı diziyle başladı.

    Ardıdnan Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat verdi.

    Arslan, son olarak başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizide hayat verdiği Despina karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Arslan, başarılı performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncu, geçtiğimiz ay hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Gülcan Arslan, son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    SÜTYENSİZ POZLARI NEFES KESTİ

    Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Gülcan Arslan, son olarak içine hiçbir şey giymediği siyah ceketiyle çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

    Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozlarına ''Harika görünüyorsun'', ''Zaten güzelsin, buna ihtiyacın var mı?'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

    Gülcan Arslan, bazı takipçileri tarafından ABD'li oyuncu Uma Thurman'a benzetildi.

    Gülcan Arslan, Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #1

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #2

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #3

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #4

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #5

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #6

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #7

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #8

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #9

    Barbaroslar Akdeniz in Kılıcı nın Despina sı sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Görenlerin nutku tutuluyor... #10


    İlginizi Çekebilir

    Rusya-Ukrayna savaşının otomobil fiyatlarına yansıması
    Gündem

    Rusya-Ukrayna savaşının otomobil fiyatlarına yansıması

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Ardahan'da termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi
    Gündem

    Ardahan'da termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi

    Görüş Bildir