Petrol
111.69
0.51%
Euro
17.5946
0.72%
Dolar
16.411
0.28%
Altın
973.29
-0.15%
Borsa
2432
0.00%
Bitcoin
481.612
-0.31%
BTXN Coin
12.56
-5.70%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

    TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın çekimleri tamamlandı. Birçok başrol oyuncusuyla yollarını ayıran Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

    Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizilerden sezon finali haberleri gelmeye başladı.

    Bu dizilerden biri de TRT 1 ekranlarında izleyicilere görsel bir şölen sunan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi oldu.

    Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

    Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, İsmail Filiz gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı dizinin sezon finali tarihi de netleşti.

    32. bölümde veda ediyor

    Reytinglerde istenileni veremese de başarıyla yayınına devam eden Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

    Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran aksiyon dolu Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

    Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil, Cemre Gümeli, Caner Topçu'nun veda ettiği dizi, 26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek 32. bölümle birlikte sezon finali yapacak.

    Üç sezondan oluşması planlanan dizi önümüzdeki kış, ikinci sezonuyla ve güçlü isimlerle yayın hayatına devam edecek.

    Barbaroslar: Akdeniz in Kılıcı nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor #1


    İlginizi Çekebilir

    TikTok ücretli aboneliğe geçiyor
    Medya

    TikTok ücretli aboneliğe geçiyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü
    İç Haber

    Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü

    Görüş Bildir