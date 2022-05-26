Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın çekimleri tamamlandı. Birçok başrol oyuncusuyla yollarını ayıran Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizilerden sezon finali haberleri gelmeye başladı.

Bu dizilerden biri de TRT 1 ekranlarında izleyicilere görsel bir şölen sunan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi oldu.

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, İsmail Filiz gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı dizinin sezon finali tarihi de netleşti.

32. bölümde veda ediyor

Reytinglerde istenileni veremese de başarıyla yayınına devam eden Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran aksiyon dolu Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil, Cemre Gümeli, Caner Topçu'nun veda ettiği dizi, 26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek 32. bölümle birlikte sezon finali yapacak.

Üç sezondan oluşması planlanan dizi önümüzdeki kış, ikinci sezonuyla ve güçlü isimlerle yayın hayatına devam edecek.