Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe'nin biyografisi

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe kimdir?

Yapımını Es Film'in üsltendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.

Son olarak ''Sen Anlat Karadeniz'' dizisinde Tahir rolüyle izleyici karşısına çıkan ve performansı ile hafızalara kazınan Ulaş Tuna Astepe, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe kimdir? İşte Ulaş Tuna Astepe'nin biyografisi...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Ulaş Tuna Astepe, ilk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okumuştur.

Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yapan Ulaş Tuna Astepe, 2008 yılında ''Osmanlı Cumhuriyeti'' filminde kostüm asistanlığı yapmıştır.

Ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlayan Astepe, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan ''Karadayı'' dizisi ile adım atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alan Astepe, Orhan Kara karakterini canlandırmıştır.

Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi ''Analar ve Anneler'' olmuştur. Daha sonra ''Rüya'' adlı dizide Alaz karakterini canlandıran Astepe, bu dizinin final yapmasının ardından ''Sen Anlat Karadeniz'' dizisinde Tahir karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve ''Babamın Cesetleri'', Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği ''Cam Yapraklar'' ve 'Bayrak'' oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Emre Yeksan'ın yönettiği ''Körfez'' filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır. 1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER