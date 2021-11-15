Barbaroslar dizisine flaş transfer! Ulaş Tuna Astepe'nin yanına çok yakışacak...

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yaptığı değişimlerle gündeme geliyor. Diziye bu değişimler kapsamında bir oyuncu daha dahil oldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız'ın başarısını geçemedi.

Camdaki Kız Perşembe günlerine ambargo koyarken, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ise istediği reyting oranına ulaşamadı.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı dizinin başrolünde birbirinden usta isimler yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin başrolü paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, reyting için değişim yapmaya başladı.

Dizide yapılan bu değişikliklerin reytinglere yansıması beklenirken, Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Hızır karakterinin yanına yeni bir partner geldi.

BARBAROSLAR DİZİSİNE BOMBA TRANSFER

Cemre Gümeli yeni sezondaki projesini belirledi. En son Bay Yanlış dizisinde yer alan Gümeli, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'na dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Ulaş Tuna Astepe’nin hayat verdiği Hızır Reis karakterine "Meryem" rolüyle Cemre Gümeli eşlik edecek.

Meryem; tehlike geldiği anda yırtıcı bir savaş kızı olabilen astronomi, tabiat şifacılığı, kadim yazıları ve işaretleri çözebilme gibi enteresan ilimlere vakıf bir genç kız olarak seyirci karşısına çıkacak.

Aslen İtalyan bir ailenin kızı olan Meryem’in önceki adı Maria’dır. Küçükken ailesi öldürülmüş ve sağ kalan abisiyle beraber esir tüccarlarının eline düşmüştür.

Fakat ağabeyi ayrı esir pazarına, kendisi ayrı esir pazarına götürülmüştür. O günden sonra hiç haber alamamış ve bir daha abisini bulamamıştır. Bir gün onu bulmak en büyük arzusudur. Müslüman olan Maria, adının İslam’daki karşılığı olan “Meryem” ismini almıştır.

Bugüne kadar kendini adadığı işlerden ötürü aşk mevzularına hiç bulaşmayan Meryem, Hızır’la tanıştıktan sonra kendini derin ve zorlu bir gönül yolculuğunun içinde bulacaktır.