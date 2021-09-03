Barbaroslar dizisinin adı değişti! Barbaroslar'ın yeni adı ne oldu?

Barbaroslar dizisinin adı değişti! Barbaroslar'ın yeni adı ne oldu?

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın isminin değiştiği iddia edildi. Peki Barbaroslar dizisinin yeni adı ne oldu?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın birlikte kaleme aldığı dizi, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutuyor.

Sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan ve büyük bir heyecanla beklenen dizinin isminin değiştirildiği iddia edildi. Peki Barbaroslar'ın yeni adı ne oldu? İşte yeni ismi...

BARBAROSLAR DİZİSİNİN YENİ ADI NE OLDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar dizisinin yeni adı ''Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'' oldu.

Perşembe günleri yayınlanacağı konuşulan dönem dizisinin tarih basılı yeni fragmanının son dakika bir değişiklik olmasa bu akşam yayınlanması planlanıyor.

Barbaroslar'ın oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İsmail Filiz, Pelin Akil, Yiğit Özşener, Batuhan Bayar, Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer yer alıyor.