Barbaroslar seyircisini üzecek bir haber daha! Engin Altan Düzyatan'ın ardından...

Barbaroslar seyircisini üzecek bir haber daha! Engin Altan Düzyatan'ın ardından...

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Engin Altan, koronaya yakalandı. Engin Altan'ın koronaya yakalanmasının ardından 2 isimden daha üzücü haber geldi.

TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yaşanan birçok ayrılıkla yeniden sezona tutunmayı başardı.

Reytinglerde ilk başlarda istediği sonucu alamayan Barbaroslar dizisi, yeni oyuncularla yoluna devam etme kararı aldı.

Dizide yapılan bu radikal değişiklikler seyirciye olumlu yansırken, başrolleri ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil paylaşıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yaşanan aksaklıklara bir yenisi daha eklendi.

Dizide Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Düzyatan'ın koornavirüse yakalanmasının ardından, setten iki oyuncudan daha üzücü haber geldi.

BARBAROSLAR SETİNDE KORONA VAKALARI

İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kendisiyle temasa geçenleri uyardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düzyatan’ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli’nin de koronaya yakalandığı öğrenildi.

Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.