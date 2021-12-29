Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na transfer! O isim 'Mazo' karakteriyle estirecek...

Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na transfer! O isim 'Mazo' karakteriyle estirecek...

Börü ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizilerinde rol alan Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı'na transfer oldu. Oğuz, dizide 'Mazo' karakterini canlandıracak.

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, 2.sezonunda da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Masumlar Apartmanı son bölüme ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak katıldı.

Birçok başarılı ismi konuk alan diziye sürpriz bir isim daha geliyor.

ARMAĞAN OĞUZ MASUMLAR APARTMANI'NDA

Börü ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizilerinde rol alan Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil oldu.

Oğuz, dizide 'Mazo' karakterini canlandıracak.

28 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümün son sahnesinde çıkan dizinin yeni karakteri Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu. İkili arasında ise kavga yaşandı.