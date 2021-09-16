Barbaroslar'ın Antuan'ı Devrim Evin kimdir? Antuan'ın tarihteki yeri...

Barbaroslar Akdeniz2in Kılıcı dizisinde "Antuan" karakterini canlandıran Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor. İşte Devrim Evin'in biyografisi...

TRT 1 ekranların heyecanla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümü ile 16 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Peki Barbaroslar'ın Antuan'ı Devrim Evin dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan

Barbaroslar Antuan kimdir? soruus seyircilerin gündeminde yer alıyor.

Peki Barbaroslar'ın Antuan'ı Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli? Antuan tarihte kimdir, hayatı nedir, ne zaman öldü? İşte detaylar...

BARBAROSLAR ANTUAN KARAKTERİ

Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisinin konusu: Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

DEVRİM EVİN KİMDİR?

11 Aralık 1978 Adıyaman doğumlu Devrim Evin Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji bölümünde bir yıl okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun olmuştur.

2007 de Pontedera-İtalya’da fiziksel aksiyon ve vocal aksiyon eğitimi aldı dahası Devrim Evin 2008’de Holstebro-Danimarka’da fiziksel ve vokal aksiyon, Tadashi Suzuki Tekniği, Orixa Dansı ,tiyatro ve sokak gösterileri dramaturjisi ve montaj tekniği üzerine eğitim gördü.

2009 Eylül ayında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Devrim Evin Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Devrim Evin, Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmed karakteriyle karşımıza çıkmıştır.

Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat vermektedir.