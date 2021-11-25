Barbaroslar'ın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler'in eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı! Duyanlar şoke oldu

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Yetkin Dikinciler'in özel hayatı merak konusu oldu. Dikinciler hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yeni sezonun iddialı yapımalrı arasında yer alıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini konu ediniyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçmez yapımları arasında yer alan Es Film imzalı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın oyuncu kadrosu da büyük ilgi görüyor.

Dizide İshak Reis karakterine hayat veren Yetkin Dikinciler, özel hayatıyla merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

ASLI ORCAN İLE EVLİ

Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

Yetkin Dikinciler, şimdilerde Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Leyla karakterine hayat veren Aslı Orcan ile evlidir.

2014 yılında dünya evine giren ve Lal adında bir kız çocuğu bulunan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.