Barbaroslar'ın Piri Reis'inin eşi EDHO'nun başrolüymüş! Masmavi gözleri ve karın kaslarıyla nefes kesti...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine sonradan dahil olan ve Piri Reis karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, eşinin güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, İsmail Filiz, Caner Topçu gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisi devam ediyor.

İlk başlarda sendeleyen ve reytinglerde geri kalan dizi, birkaç değişiklik yaparak yeniden ekranlara tutunmayı başardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise Barbaroslar'a dahil olarak ayrı bir hava kattı.

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba ile uzun süre EDHO'da yer alan oyuncu, yeni projesinde Piri Reis'e hayat veriyor.

EDHO'nun ani finali sonrası kısa süre içerisinde yeni bir diziye dahil olan Benderlioğlu, eşiyle gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde eşi Ceren Benderlioğlu ile birlikte yer alan oyuncu, mutlu aile tablosu ile dikkatleri çekiyor.

Güzeller güzeli Ceren Benderlioğlu ise şu sıralar yeni bir projede yer almıyor ancak sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

EMİR - CEREN BENDERLİOĞLU

28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da ve 6 Temmuz 2010’da Ceren Şekerci ile evlenen Emir Benderlioğlu, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı'nda yer alıyor.

EDHO'dan sonra yeniden güçlü bir projeye geçen bir çocuk babası Benderlioğlu, eşinin güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini spora veren ve karın kaslarıyla şov yapan Ceren Benderlioğlu, EDHO'da Ömür Façalı karakterine hayat verdi.

Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas'ın eşini oynayan Ceren Benderlioğlu, yeniden ekranlara döneceğinin ise sinyalini geçtiğimiz aylarda verdi.

EDHO'nun bittiğine üzülen Ceren Benderlioğlu akıllarda Ömür Façalı olarak kalırken, fiziği ve güzelliği yorumlara neden oldu.