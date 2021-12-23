Barbaroslar'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. Düzyatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Oruç Reis karakteriyle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, sergilediği performansın yanı sıra karizmatikliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

42 yaşındaki oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapatmıştı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kendisiyle temasa geçenleri uyardı.

SÜRECİ EVDE GEÇİRECEK

Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın."

Bu gelişmenin ardından dizi çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.