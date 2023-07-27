Barbie Margot Robbie'den ayak itirafı! "Hoşuma gidiyor" Barbie'yi canlandıran Margot Robbie, "Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

Küçükten büyüğe herkesin beğendiği moda ikonu bebek Barbie, beyazperdede...

Dünyada "pembe" akımı başlatan Barbie, vizyonda rekor kırıyor.

Barbie'yi ünlü oyuncu Margot Robbie canlandırıyor.

Film vizyona girer girmez en çok konuşulan konulardan biri de Margot Robbie'nin ayakları oldu.

Beğenilmesini sevdi

Margot, ayak sahnesiyle ilgili, "Görüntüyü elde etmek için kamera açısının üzerindeki bir çubuğa tutundum, bir emniyet kemeri veya başka bir destekleyici alet kullanmadım. Çocukken balerindim o yüzden ayak uçlarımda durabiliyorum" dedi.

Ayaklarına gelen yorumlara için ise Robbie, "Şunu söylemeliyim, insanların ayaklarıma karşı böylesine heyecan duyması hoşuma gidiyor. Bence bu harika" ifadelerini kullandı.