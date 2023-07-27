Küçükten büyüğe herkesin beğendiği moda ikonu bebek Barbie, beyazperdede...
Dünyada "pembe" akımı başlatan Barbie, vizyonda rekor kırıyor.
Barbie'yi ünlü oyuncu Margot Robbie canlandırıyor.
Film vizyona girer girmez en çok konuşulan konulardan biri de Margot Robbie'nin ayakları oldu.
Beğenilmesini sevdi
Margot, ayak sahnesiyle ilgili, "Görüntüyü elde etmek için kamera açısının üzerindeki bir çubuğa tutundum, bir emniyet kemeri veya başka bir destekleyici alet kullanmadım. Çocukken balerindim o yüzden ayak uçlarımda durabiliyorum" dedi.
Ayaklarına gelen yorumlara için ise Robbie, "Şunu söylemeliyim, insanların ayaklarıma karşı böylesine heyecan duyması hoşuma gidiyor. Bence bu harika" ifadelerini kullandı.