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    'Bari nimeti kaldır' Bahar Şahin'in derin dekoltesi olay oldu, gören 'pes' dedi!

    Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan Bahar Şahin, dekolteli pozuyla hem tepki hem beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 14:49
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    'Bari nimeti kaldır' Bahar Şahin'in derin dekoltesi olay oldu, gören 'pes' dedi!

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çeken Bahar Şahin, yine yürek hoplattı.

    O Hayat Benim dizisi ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Bahar Şahin, ardından Yol Arkadaşım, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'da "Ceren" karakterine hayat veren oyuncu, rolüyle herkesin beğenisini kazandı.

    Ardından kısa bir ara veren Bahar Şahin, Gülümse Kaderine adlı diziyle yeniden ekranlarda yerini aldı.

    Bahar Şahin'den dekolte şov

    25 yaşındaki Bahar Şahin, 2 milyon takipçili Instagram profilinden yeni bir paylaşım yaptı.

    Pizza yerken bir karesini paylaşan Şahin, dekoltesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun takipçileri ikiye bölündü.

    Kimisi pozu eleştirirken, kimisi ise beğeni yağmuruna tuttu.

    Bari nimeti kaldır Bahar Şahin in derin dekoltesi olay oldu, gören pes dedi! #1

    Bari nimeti kaldır Bahar Şahin in derin dekoltesi olay oldu, gören pes dedi! #2


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