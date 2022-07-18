'Bari saklasaydın' Fenomen Mika Raun'dan yine 'pes' dedirten paylaşım!

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, bikinili poz verdi. Arka plandaki detay ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya sayesinde adını duyuran ve kısa sürede fenomen haline gelen Mika Can Raun, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmasıyla ününe ün katan Mika Raun, özellikle estetik operasyonlar sonrasında tanınmaz hale geldi.

Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen, birçok farklı dokunuş için masaya yattı ve yeni bir görünüme kavuştu.

Adeta evrim geçiren Mika Raun, takipçi sayısını hızla yükseltmeyi başardı.

Mika Raun'dan olay pozlar

Sosyal medyada hayatını göstermekten çekinmeyen ve iddialı pozlara imza atan fenomen, son karesiyle görenleri bir kez daha şoke etti.

Bikinisiyle poz veren Mika Raun, o kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Odadan paylaşım yapan Mika'nın fotoğrafında takipçileri bir detay fark etti. Dağınık olan masadaki cinsel içerikli ürünü görenler, yorum yapmadan geçemedi.

Takipçilerinin büyük bir kısmından destek gören Mika Can'a bazıları ise "İyice abarttın", "Bari saklasaydın", "Şaşırdın artık" yorumları da geldi.

İşte o kareler...