Anadolu Rock müziğinin efsane ismi merhum Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filminden ilk fragman yayınlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı, beyazperdeye uyarlanıyor.

Barış Akarsu Merhaba adını taşıyan film için hazırlıklar tamamlanıyor.

Kısa ömrüne ve kariyerine birçok başarı sığdıran Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu.

Şaşmaz'a, Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Metin Coşkun, Şafak Pekdemir ve Hüseyin Avni Danyal eşlik edecek.

18 Kasım'da vizyona girecek olan filmden fragman da geldi.

Barış Akarsu 'Merhaba' Filmi Teaser Fragman VİDEO