Petrol
112.6
0.13%
Euro
17.4275
0.23%
Dolar
16.6679
0.18%
Altın
972.83
-0.02%
Borsa
2417
0.62%
Bitcoin
324.435
-4.00%
BTXN Coin
6.68
-2.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman!

    Anadolu Rock müziğinin efsane ismi merhum Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filminden ilk fragman yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman!

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı, beyazperdeye uyarlanıyor.

    Barış Akarsu Merhaba adını taşıyan film için hazırlıklar tamamlanıyor.

    Kısa ömrüne ve kariyerine birçok başarı sığdıran Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu.

    Şaşmaz'a, Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Metin Coşkun, Şafak Pekdemir ve Hüseyin Avni Danyal eşlik edecek.

    18 Kasım'da vizyona girecek olan filmden fragman da geldi.

    Barış Akarsu 'Merhaba' Filmi Teaser Fragman VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi
    Ekonomi

    2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi

    Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

    Görüş Bildir