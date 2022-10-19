Barış Akarsu Merhaba filminden tüyleri diken diken eden 2. fragman geldi!

Barış Akarsu Merhaba filminden tüyleri diken diken eden 2. fragman geldi!

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi merhum Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filminden ikinci fragman geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı, beyazperdeye uyarlanıyor.

Barış Akarsu Merhaba adını taşıyan ve merakla beklenen film için hazırlıklar tamamlanıyor.

Kısa ömrüne ve kariyerine birçok başarı sığdıran Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu.

Şaşmaz'a, Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Metin Coşkun, Şafak Pekdemir ve Hüseyin Avni Danyal eşlik edecek.

Bünyesinde güçlü oyuncu kadrosu bulunduran Barış Akarsu Merhaba filminin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

18 Kasım'da vizyona girecek olan filmin 2. fragmanı da yayınlandı.