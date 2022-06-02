Barış Akarsu'nun sevgisili Zeynep Koçak kimdir? Ölüm bile ayıramadı...

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak, Aslı Bekiroğlu'nun tepki çeken sözleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında. Peki Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi, öldü mü? İşte detaylar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı, beyazperdeye uyarlanıyor.

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak'ı ünlü şarkıcının biyografi filminde canlandırakacak olan Aslı Bekiroğlu, talihsiz açıklamalarda bulundu.

Aslı Bekiroğlu gelen tepkiler üzerine özür diledi ve filmin kadrosundan ayrıldı.

Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak öldü mü? soruları araştırılıyor.

Peki Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi, öldü mü? İşte merak edilen detaylar...

Barış Akarsu'nun sevgilisi "Zeynep Koçak"

Şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirdi. Kız arkadaşı Zeynep Koçak ise aynı kazada yaşamını yitirdi.

Merve Sevi, "Yalancı Yarim" dizisindeki rol arkadaşı Barış Akarsu ile ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Genç oyuncu, Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akarsu'nun, aynı kazada ölen Zeynep Koçak ile yedi yıllık beraberliği olduğunu söyledi.

Ölüm bile ayıramadı

Sevi, "Barış ile Zeynep birbirini çok seviyordu. Yedi yıldır çıkıyorlardı. Hatta evlenme kararı almışlardı. Barış da bunun sinyalini bir röportajında vermiş ve 'En büyük isteğim bir kızımın olması' demişti. Ne yazık ki bu hayali gerçekleştiremediler. Ama onları ölüm bile ayıramadı" dedi.