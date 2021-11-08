Barış Arduç kimdir, kaç yaşında? Alparslan: Büyük Selçuklu başlıyor!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Barış Arduç'un hayatı mercek altına alındı. Peki, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam başlıyor.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak ekrandaki yerini alacak.

Diziyi izlemek için sabırsızlanan vatandaşlar, bir yandan ise oyunculara dair detayları öğrenmek istiyor.

Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'u merak edenler, "Barış Arduç kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü.

Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşan oyuncu, Türkiye Su altı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

2015 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. oyuncu 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay'la evlendi.

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)