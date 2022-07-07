Barış Manço'nun oğlundan şaşırtıcı gerçekler! Babasının adı meğer....

Usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı. 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak gönüllerde taht kuran Barış Manço'nun gerçek isminin hikayesi...

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, İstanbul'da dünyaya geldi.

Barış Manço, şarkılarının yanı sıra filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak gönüllerde taht kurdu.

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük fark etmeden herkesin dinlediği merhum sanatçının hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı.

Doğukan Manço yıllar sonra anlattı

Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes şoke olmuştu.

Doğukan Manço, YouTube'da "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı bir video yayınladı.

Babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Manço, o isimlerin neden?, nasıl? konulduğunu anlattı:

Barış Manço'nun gerçek isminin hikayesi

"II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama...

Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş.