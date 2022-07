Barış Murat Yağcı reklam yapmak istedi ama... İçi kir dolu tırnakları olay oldu!

Survivor sayesinde popülaritesi artan Barış Murat Yağcı, sosyal medya üzerinden reklam yaparken eleştirilerin odağı oldu. Kirli tırnaklarıyla dikkati çeken Yağcı'ya yorum yağdı.

21 Ocak 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra keşfedilen Yağcı, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Bu yarışma sayesinde geniş bir kitleye sahip olan Yağcı, diğer bir yarışmacı Nisa ile aşk yaşamaya başladı.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti ancak erken elendi.

2020 yılındaki performansını sergileyemeyen ve Nisan Bölükbaşı ile ayrılan Yağcı, yarışmadan sonra normal hayatına döndü.

Sosyal medyaya geri dönen ve reklam yapan Barış Murat Yağcı, son olarak kirli tırnaklarıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Eleştiri aldı

Reklamını yaptığı ürünü paylaşırken elleri de görülen Barış Murat Yağcı, tırnaklarındaki kirler ile gündem oldu.

Yağcı'nın tırnağındaki kirler, sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Takipçileri oyuncunun kendisini iyice saldığını ve bakımına dikkat etmediğini savundu.

İŞTE O KARE