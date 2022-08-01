Barış Murat Yağcı sevgilisi Laura Celine ile Beşiktaş maçına gitti! 'Barış çok şanslı'

Barış Murat Yağcı sevgilisi Laura Celine ile Beşiktaş maçına gitti! 'Barış çok şanslı'

Barış Murat Yağcı Alman model sevgilisi Laura Celine'yi Beşiktaş maçına götürdü.İkilinin fotoğrafı sosyal medyada gündeme oturdu..

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı Alman sevgilisi Laura Celine'yi Beşiktaş maçına götürdü.

İkili Beşiktaş'ın Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçında tribündeki yerlerini aldı.Barış Murat Yağcı sevgilisi ile çekindiği bir fotoğrafı hikaye olarak paylaştı.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile uzun süre gündem olan Barış Murat Yağcı yeni sevgilisi ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.Model sevgilisi Laura Celine, güzelliği ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Alman model instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.İşte Laura Celine'nin bazı instagram paylaşımları..