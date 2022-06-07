Barış Murat Yağcı turnayı gözünden vurdu! Yeni sevgilisi Laura Celine güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Survivor'dan elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı, yeni bir aşka yelken açtı. Yağcı'nın sevgilisi model Laura Celine, güzelliği ve cesur Instagram paylaşımlarıyla görenleri büyüledi.

Best Model of Turkey birincisi Barış Murat Yağcı, ilk olarak Survivor 2020 sezonunda mücadele etti.

Performansı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesi elde eden Barış Murat Yağcı, yarışmadan 2'inci olarak ayrıldı.

Yağcı, yarışmanın final yapmasının ardından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Sosyal medyada sıkça paylaşım yapan çift, kısa bir süre sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Erkenden elendi

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 All Star'da bir kez daha karşı karşıya geldi ve rakip olarak mücadele etti.

Ancak Yağcı'nın ikinci Survivor macerası ilki gibi güzel geçmedi ve çok erken elenerek herkesi şaşırttı.

Yeni sevgili yaptı

Elendikten sonra eski sevgilisini arkada bırakan Barış Murat Yağcı, soluğu Almanya'da aldı.

Geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaşan Barış Murat Yağcı, yeni bir aşk yelken açtı.

Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla model Laura Celine ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

Güzelliğiyle büyüledi

Survivor Barış'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

Instagram'da 13 bine yakın takipçisi bulunan Laura Celine, masmavi gözleri ve dolgun dudaklarıyla kendine hayran bıraktı.

Üstsüz ve bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Laura Celine'in paylaşımlarına ''Yengelerin kralı'', ''İyi bak Barış'ımıza'' gibi yorumlar yapıldı.