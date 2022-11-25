tv100 ekranlarında yayınlanan programda "20 bin lira maaş alan yoksuldur" diyen Barış Yarkadaş'a Hacı Yakışıklı "Senin hiçbir şeyden haberin yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ersan Şen ve Hilmi Daşdemir konuk oldu.

Gündeme dair gelişmelerin değerlendirildiği programda, ekonomi ve faiz konusu tansiyonu yükseltti.

Barış Yarkadaş, hayat pahalılığının olduğunu ve enflasyonun yüksek olmasından bahsederek insanların yaşayamadığını savundu.

"20 bin liraya da yaşayamazsın bu ülkede, 50 bin liraya da"

"20 bin liraya da yaşayamazsın bu ülkede, 50 bin liraya da yaşayamazsın" diyen Yarkadaş'a Hacı Yakışıklı'dan tepki geldi.

"20 bin lira alan yoksul diyosun yani" diyen Yakışıklı'ya Yarkadaş "Yoksul tabii, Evet, 19 bin lira yoksulluk sınırı ya" yanıtını verdi.

Barış Yarkadaş: 20 bin lira maaş alan yoksuldur VİDEO

"20 bin lira maaş alan yoksul mu şimdi? Senin hiç bir şeyden haberin yok"

Yakışıklı ise, "Bahsettiğin şeylerin varlığı bütün topluma sirayet etmiş gibi anlatırsan yanılırsın. 20 bin yoksulluk sınırı diyor. 20 bin lira alan yoksul mu şimdi? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Gidip bir işverene sor bakalım neden 20 bin lira maaş vermiyorsun diye" ifadelerini kullandı.