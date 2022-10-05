CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Ümit Özdağ'ın başını çektiği yeni bir ittifakın kurulacağını öne sürdü.

2023 seçimlerine geri sayım devam ediyor.

Seçime aylar kala, muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çekişme sürerken yeni bir ittifakın adımları atılıyor.

İddia, tv100 ekranların yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önderliğinde üçüncü bir ittifakın kurulacağını belirten Yarkadaş, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün ise sıkışan iki el olacağını söyledi.

"Yeni bir ittifakın ilk adımları atılıyor"

Ümit Özdağ'ın yarın diğer partilerin genel başkanlarıyla bir araya geleceğini de belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir ittifak kurulmayacakmış gibi ifadeler kullanıyor ama Ümit Özdağ, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Ankara'da Zafer Partisi'nin genel merkezinde buluşacak.

Ümit Özdağ daha sonra Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek. Ardından DSP ile bir araya gelecek, sonra da Muharrem İnce’yle buluşacak.

"Adı 'Türkiye İttifakı' sembolü sıkışan iki el"

Ve bugün benim edindiğim bilgiye göre, bir yeni ittifakın ilk adımları atılıyor. Bu yeni ittifakın adının da "Türkiye İttifakı" olacağı, sembolünün ise sıkışan iki el olarak kamuoyuyla paylaşılacak."

Barış Yarkadaş: Türkiye İttifakı adlı yeni bir ittifak doğuyor VİDEO